Семин сказал, в чем заключается главная проблема российского футбола

Слабая подготовка молодых футболистов является главной проблемой российского футбола. Об этом сказал экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин, чьи слова приводит в Sport24.

«Главная проблема российского футбола — уровень подготовки игроков в школах и академиях», - сказал Семин.

Он считает необходимым уделить большое внимание на ситуацию с тренерами, на тренировочные программы в спортивных школах, а также на то, как проходят сами занятия.

Семин подчеркнул, что в наших футбольных командах играют талантливые игроки, но часто они не раскрывают полностью свой потенциал.

Также он предложил обратить внимание на руководителей футбольными процессами.

«Если они у руля, значит у них есть успехи. Если же достижений у них нет, то проблема и в них», - подчеркнул Семин.

Также на развитие футболистов влияет наличие напряженных матчей. По мнению экс-главного тренера «Локомотива», если соревнований становится меньше, то это влияет на дальнейший рост спортсмена.