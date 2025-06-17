Семин объяснил, почему Россия справилась с организацией финала ЛЧ лучше Германии

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об организации финалов Лиги чемпионов и чемпионата мира по футболу.

«Судейство, атмосфера, газон — всё было идеальным в Мюнхене. Стадион только постарел. Самая большая проблема на таких матчах — подъехать к стадиону, а после уехать. Лишний раз убедился, что лучше всех с организацией финала Лиги чемпионов и чемпионата мира справилась Россия. В «Лужниках» все было сделано идеально для болельщика», – передает слова Семина «Чемпионат».

Напомним, в 2024 году Германия принимала Чемпионат Европы по футболу. Победу на нем одержала сборная Испании, обыгравшая Англию (2:1). 31 мая 2025 года Мюнхен принял финал Лиги чемпионов, где «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике разгромил «Интер» Симоне Индзаги (5:0).

«Лужники» же принимали финал Лиги чемпионов в 2008-м году, где «Манчестер Юнайтед» по серии послематчевых пенальти победил «Челси» (1:1, 6:5 по пенальти). В 2018-м стадион принял финал чемпионата мира, в котором сборная Франции одолела национальную команду Хорватии (4:2) и стала двукратным обладателем кубка планеты.