Семин объяснил, что Станкович преобразил в «Спартаке»

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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

По словам Семина, раньше «красно-белым» не хватало эмоций. Их Станкович сумел дать команде, но мог и переборщить с ними.

«Но если он такой по характеру и так себя ведет, это его право. Однако от «Спартака» всегда требуется даже больше, чем от «Локомотива». Какое место каждый год ждут? Всегда нужно что-то выиграть. Если у Романцева они шесть раз кряду были чемпионами, то чего будут ждать болельщики?» – сказал Семин.

Также экс-наставник сказал, что не видит ничего плохого в темпераменте сербского тренера.

«Не вижу ничего плохого в том, что Станкович такой темпераментный. Интересный человек. Он вдохнул определенную жизнь в «Спартак», люди пошли на стадион и поверили, а потом получилось что-то не то. Лучше спросите у Олега Романцева – у него все получалось. Если начал на первом месте, то и заканчивал там же», –передает слова Семина «Чемпионат».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством «красно-белые» финишировали четвертыми в таблице РПЛ с 57 очками. Третье место занял ЦСКА (59), второе – «Зенит» (66). Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар», набрав 67 баллов.