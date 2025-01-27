Семикратный президент: что значит победа Лукашенко на выборах для России и Татарстана

В Белоруссии все стабильно – Александр Лукашенко выиграл выборы и в седьмой раз стал президентом страны. Почему победа Лукашенко является залогом успешного развития отношений Татарстана и Белоруссии – в материале Альберта Бикбова.





В Белоруссии все стабильно – Александр Лукашенко выиграл выборы и в седьмой раз стал президентом страны

Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Стабильный экономический партнер

В Белоруссии прошли президентские выборы, где действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов, а явка на выборах составила 85,7%.

Таким образом, для большинства белорусов переизбрание Лукашенко оказалось наиболее желанным вариантом. Если избиратели при Лукашенко живут так, как их устраивает, то неудивительно, что они проголосовали за стабильность.

Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в 1994 году. Затем он переизбирался главой государства в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Таким образом, у него впереди седьмой срок на посту президента – до 2030 года.

Политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов считает, что победу Лукашенко стоит оценивать как положительный фактор для России по нескольким причинам:

Белоруссия при Лукашенко – реальный последний военно-политический союзник России в мире. Белорусы – последние 9 миллионов человек на постсоветском пространстве, которые не хотят построить государство, враждебное к России. Это моноэтническое православное государство, не отказывающееся от общей с Россией истории. Белоруссия – стабильный экономический партнер России. Особенно стоит обратить внимание на взаимодействие по линии регионов России (сельхозтехника, семенной фонд, удобрения). Лукашенко ценен тем, что является ролевой моделью национально ориентированного политика, который хочет сохранять независимость своего государства, поддерживать партнерство с Россией и при этом не ударяться в крайности.

Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов, а явка на выборах составила 85,7% Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Поздравление от Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов одним из первых поздравил Александра Лукашенко.

«Уважаемый Александр Григорьевич! От души поздравляю Вас с новой победой на выборах Президента Республики Беларусь. Ваш нынешний успех особенно ценен – Вы получили поддержку народа и подтвердили свой прочный авторитет опытного государственного деятеля и талантливого политика в непростых условиях глобальной нестабильности», – говорится в телеграмме.

Раис РТ пожелал успехов, неиссякаемой энергии и сил для достижения самых амбициозных целей во славу родной страны.

«Пользуюсь приятным поводом, чтобы выразить уверенность в перспективах развития многогранного и доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Беларусью. Надеюсь и в будущем на Вашу поддержку в деле практической реализации солидного потенциала татарстано-белорусских связей в интересах братских народов России и Беларуси», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов одним из первых поздравил Александра Лукашенко Фото: пресс-служба Раиса РТ

Лукашенко и Минниханов

Лидеров Татарстана и Беларуси связывают давние теплые дружеские отношения. Даже те же выборы в Белоруссии для Рустама Минниханова были волнительным событием – в декабре прошлого года в ходе церемонии передачи Казани троллейбусов производства Минского автомобильного завода Рустам Минниханов агитировал «за Лукашенко».

«Поддержим Александра Григорьевича, да?» — задал риторический вопрос Рустам Минниханов, назвав президента Белоруссии близким человеком и старшим товарищем.

В ответ генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович вручил Рустаму Минниханову символический ключ в знак сотрудничества, заметив, что белорусы всегда очень любят и уважают Татарстан.

Что касается личных встреч, то Рустам Минниханов и Александр Лукашенко встречались недавно в ходе визита президента Белоруссии на казанский саммит БРИКС в октябре прошлого года. Можно с улыбкой вспоминать тот момент, когда Рустам Минниханов встречал Александра Григорьевича у трапа самолета с чак-чаком. Лукашенко тогда шутя заявил Минниханову: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне хватит». Как видите, в общении лидеров Татарстана и Белоруссии нет никакой дистанции, только давняя добрая личная симпатия друг к другу.

Если избиратели при Лукашенко живут так, как их устраивает, то неудивительно, что они проголосовали за стабильность Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Татарстан на выборах

К слову, на прошедших президентских выборах в Белоруссии работали и татарстанские наблюдатели. От Содружества Независимых Государств наблюдателями стали торгпред Татарстана в Белоруссии Ильхам Кашапов и руководитель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» Сергей Маруденко. Они поделились впечатлениями от организации выборов.

«Наблюдателей удивила организация выборов. Они отметили, что белорусская избирательная система полностью открыта, можно получить любую информацию», — отметила газета «Минская правда».

«Я уже в пятый раз являюсь наблюдателем на выборах. Всегда вижу идеальный порядок, дисциплину. Ведь мелочей в этом процессе не бывает. Люблю Беларусь, это моя историческая Родина. Я здесь учился в школе. Сейчас живу в Татарстане, но стараюсь бывать в Беларуси», — заметил в свою очередь Сергей Маруденко.

Шамиль Садыков и Ирина Акулович подписали в Минске меморандум о взаимопонимании по обмену информацией Фото: © «Татар-информ»

Медийный десант в Белоруссии

Но не только наблюдатели из Татарстана посетили Беларусь – в последнее время развернулся очень интенсивный взаимный обмен опытом в сфере медиа.

Так, в ноябре прошлого года, генеральные директора АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и РУП «Белорусское телеграфное агентство» (БЕЛТА) Ирина Акулович подписали в Минске меморандум о взаимопонимании по обмену информацией. Возглавил делегацию из Татарстана руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Возглавил делегацию из Татарстана Айдар Салимгараев Фото: © «Татар-информ»

«Мы хотим посмотреть, изучить схемы работы, интересные моменты, новшества, проекты в области информации — в этом направлении общаемся, смотрим. Обязательно отправим журналистов из Татарстана. На сегодняшний день идет определение планов совместного сотрудничества», — заявил Шамиль Садыков.

Также обсуждался ряд мероприятий, посвященных празднованию 125-летия уроженца Пестречинского района РТ — Героя Советского Союза Петра Гаврилова, которое состоится 30 июня 2025 года. Со стороны «Татмедиа» Шамиль Садыков пообещал переиздать книгу «Сражается крепость». Выпущенная в мягком переплете в 1975 году работа ни разу не переиздавалась, в библиотеках ее практически не осталось.

Татарские диаспоры в Белоруссии насчитывают более 10 тыс. человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дружба народов

Татарские диаспоры в Белоруссии насчитывают более 10 тыс. человек. Это большая группа белорусских татар, которые обосновались тут со времен Тохтамыш хана — это более 6-7 веков назад. Также в период Советского Союза сюда заселилось много татар, они создали свои семьи. Сегодня татары Белоруссии живут активно, есть целые татарские деревни, построены мечети, ежегодно проводят общереспубликанские Сабантуи (проходили в Минске, Гродно, Ивье, Смолевичах), работают воскресные школы, где изучают основы религии, арабский язык, а также татарский язык и историю татар. Издана на белорусском языке книга «История белорусских татар».

В мае 2011 года в Казани открылось отделение посольства Белоруссии в России.

В Татарстане в настоящее время проживает около 4,5 тыс. белорусов. Широко известна общественная организация белорусов «Спадчына», ставшая неотъемлемой частью большой многонациональной семьи республики.

«В Татарстане к белорусам относятся прекрасно, что меня радует. Это очень важно, жить в доброжелательной обстановке. Там нет какой-то вражды, разногласий. Наши народы дружны», — отмечает руководитель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» Сергей Маруденко.

Татарстан стал первым регионом России, куда на экспорт пошли белорусские троллейбусы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удвоение товарооборота

Экономическое сотрудничество Белоруссии с Татарстаном насчитывает десятки лет. Можно вспомнить, как в 2000-е Татарстан стал первым регионом России, куда на экспорт пошли белорусские троллейбусы. Примерно тогда же «Татнефть» начала для «Нижнекамскшины» закупать в братской республике корд — специальную ткань, используемую в производстве шин наряду с каучуком, которая производилась в то время ОАО «Могилевхимволокно».

В 2010 году по всей России прокатились масштабные лесные пожары, а огромная доля сельхозурожая погибла из-за аномальной жары, Белоруссия помогла Татарстану картофелем и фуражом…

По итогам 2023 года товарооборот в целом между Белоруссией и Татарстаном сложился на уровне 994,9 миллиона долларов (91,5% к 2022 году), экспорт достиг 533,2 миллиона долларов, импорт — 461,7 миллиона долларов.

Около 50% взаимного товарооборота — результат развития кооперационных связей между предприятиями именно нефтехимического комплекса. Основа сотрудничества — взаимодополняющие поставки химического сырья. Татарстан, например, отгружает не производимый в Беларуси этиленгликоль, синтетические каучуки, технический углерод, ацетон. В свою очередь белорусский «Нафтан» отправляет в Татарстан бутилен-бутадиеновую фракцию, «Гродно Азот» — кордную ткань, «Могилевхимволокно» — синтетические нити. Кроме того, «Татнефть» создала в Белоруссии сеть из 18 АЗС.

Экономическое сотрудничество Белоруссии с Татарстаном насчитывает десятки лет Фото: пресс-служба Раиса РТ

Еще одно направление — сотрудничество с КАМАЗом. Более десяти компаний, в их числе белорусские, поставляют на конвейер завода автокомпоненты — стартеры, тормозные системы, генераторы, карданы и многое другое, что «выпало» в силу санкций. Например, минский «Горизонт» заместил для набережночелнинского производства немецкие бренды, предлагая электронные кабинные замки, дисплеи, навигационное оборудование и так далее. Выпуск комплектующих для КАМАЗа налаживают в Беларуси и на других предприятиях Минпрома.

Кроме того, белорусские дорожники работали на участке дороги Алексеевск — Альметьевск, где у них было более 10 километров с мостами дорожного полотна.

Ожидается, что по итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Беларусью увеличится вдвое благодаря реализации нескольких крупных проектов.

Один из главных проектов – строительство нового завода полиэфирных нитей в Белоруссии, сырье для которого будет поставляться из Татарстана. Ориентировочно сумма инвестиций составит $250 млн, а ежегодная выручка достигнет $300 млн.

Мы видим, как активно расширяется сотрудничество Татарстана и Белоруссии во всех областях – в экономике в политике, в культурной сфере. Победа Александра Лукашенко – гарантия того, что связи Татарстана и Беларуси станут еще прочнее. Так что победа Лукашенко на выборах – прекрасное и желанное событие для Татарстана.