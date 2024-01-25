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Семьи военнослужащих из Менделеевска обеспечили полугодовым запасом продуктов
Семьи погибших бойцов специальной военной операции из Менделеевского района будут обеспечены продуктами на полгода вперед. Благотворители передадут увеличенные наборы бытовой химии, а также продукты питания, рассчитанные на каждого члена семьи на полгода. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.
«Большая благодарность лично депутату Государственной Думы РФ, председателю Совета благотворительного фонда „Нэфис“ Иреку Богуславскому за поддержку наших ребят и их семей», — написал он.
В составе продовольственного набора для каждого родителя и супруги — 8 кг муки, 9 кг гречневой крупы, 5 кг риса, 18 упаковок макарон, 6 кг сахара, рыбные консервы, растительное масло, майонез, кетчуп. Общий вес набора составил более 50 кг. Детям подготовили сладкие подарки.
Также в рамках благотворительной акции семьи защитников получат стиральные порошки, средства для мытья посуды, сухие чистящие средства и мыло. Выдача наборов проходит в МЦ «Яшьлек» Менделеевска.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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