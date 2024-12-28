Семьи участников СВО во второй раз встретились с заммуфтия РТ Мансуром Джалялетдиновым

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ

В филиале фонда «Защитники Отечества» по Татарстану состоялась уже вторая встреча семей участников и ветеранов специальной военной операции с заместителем муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансуром хазратом Джалялетдиновым. Каждую среду он ведет прием нуждающихся в помощи вместе с социальными работниками, юристами и психологами.

По словам Мансура хазрата, многие интересуются вопросами совершения молитвы. «Я очень благодарен фонду за эту уникальную возможность. Эти часы приема были сделаны для тех, кто нуждается в моральной и духовной поддержке», — подчеркнул он в разговоре с «Татар-информом».

«Людей волнуют самые разные вопросы, многие приходят за решением семейных проблем, взглядом религии на те или иные межличностные конфликты. Например, несколько раз даже спрашивали о ситуации с пропавшими без вести с точки зрения исламского права», — отметил собеседник агентства.

«Мы уже говорили о том, что в окопах нет атеистов, поэтому есть и вернувшиеся из зоны боевых действий ребята, которые спрашивают, с чего следует начинать в религиозных вопросах, как вставать на намаз», — добавил заместитель муфтия РТ.

Встречи с хазратом проходят в татарстанском филиале фонда каждую среду с 9.30 до 12.00 по адресу: Казань, пр. Ямашева, д. 1. Телефон: 8 (843) 598-33-55.

Айгуль Ахмадишина