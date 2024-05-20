Семьи участников СВО в Татарстане могут не платить за детский сад, школу и ВУЗ для детей

Для детей военнослужащих по контракту в Татарстане предусмотрена специальная карта «Батыр». Она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков и питания.

Кроме того, благодаря карте «Батыр» школьники могут бесплатно посещать абсолютно все кружки, продленку, спортивные секции. В сопровождении одного взрослого дети могут посещать театры и музеи. Также для учащихся предусмотрено бесплатное питание.

Глава центра отбора на службу по контракту «Батыр» Владислав Кузнецов рассказал «Татар-информу», что детям военнослужащих по контракту предоставляется приоритетное право на отдых в летних оздоровительных лагерях, среди которых: «Орленок», «Артек» и «Океан». Также они получают право на первоочередное поступление в детские сады и школы.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. Такая квота приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.

Помимо этого, если у семьи военнослужащего по контракту были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются на время службы.

О том, как попасть в новый именной батальон «Батыр», какие льготы положены заключившим контракт на военную службу, как начисляются выплаты участникам спецоперации и какая специальность сегодня наиболее востребована в Вооруженных Силах Российской Федерации, читайте в материале «Татар-информа».