Общество 24 апреля 2026 22:37

Семьи участников СВО смогут получить консультации в общественной приемной «Единой России»

Единый день приемов участников специальной военной операции и членов их семей пройдет в Татарстане 30 апреля. Он состоится с 10:00 до 14:00 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Татарстане, сообщает пресс-служба партии.

Основной темой встречи станут вопросы, связанные с медицинской помощью. Отдельное внимание уделят психологической поддержке: по этому направлению заявителей будет консультировать главный внештатный специалист по психологии Минздрава Татарстана Екатерина Вахранева.

Организаторы уточняют, что для получения консультации необходимо заранее записаться, оставить обращение или уточнить информацию по телефону 8 (843) 238-10-00, через мессенджер «МАКС» по номеру 8 (987) 205-00-63 либо по электронной почте op@tatarstan.er.ru.

#прием граждан #помощь участникам СВО #Единая Россия
