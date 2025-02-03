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Общество 3 февраля 2025 15:35

Семьи участников СВО смогут бесплатно увидеть представление Юрия Куклачева

В честь юбилея народного артиста России Юрия Куклачева 15 и 16 марта в столице Татарстана пройдут показы специального тура-бенефиса «Самый добрый клоун».

Многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья смогут на безвозмездной основе посмотреть представление с участием 200 кошек (артистов единственного в мире Театра кошек), династии Куклачевых, звезд Московского цирка — иллюзионистов, акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, а также известных артистов эстрады и телевидения.

Мероприятия пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По мнению организаторов, бенефис станет «не только великолепным подарком для зрителей, но и хорошим стимулом к культивированию у подрастающего поколения гордости за свою страну и традиционных ценностей».

#Цирк
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