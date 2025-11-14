Семьи участников СВО из Высокогорского района посетили Санкт-Петербург

В рамках проекта «Сильные духом» филиала Фонда «Защитники Отечества» Высокогорского района семьи погибших участников специальной военной операции из Высокогорского района совершили памятную поездку в Северную столицу нашей страны. Ранее они побывали в Дивеево, Москве и Волгограде.

Такие поездки не только дают возможность семьям погибших героев отвлечься от повседневных забот, но и создают важное пространство для общения людей с похожими судьбами, где они могут поделиться своими переживаниями и оказать друг другу поддержку.

Первый день в Санкт-Петербурге был посвящен обзорной экскурсии на Неве. Во второй день участники посетили Петергофский дворец и парк с выходом на Финский залив. Вечер завершился у знаменитых мостов.

Третий день подарил высокогорцам знакомство с Екатерининским дворцом. Также состоялось посещение собора Святой Живоначальной Троицы и усадьбы Державина и старейшей пышечной, работающей с 1958 года.

Мероприятие поддерживает цели национального проекта «Семья».

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.