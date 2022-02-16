Семьи тяжело больных детей из ДРКБ получили юридическую помощь от Минюста Татарстана

Сегодня для родителей маленьких пациентов Детской Республиканской клинической больницы Татарстана прошел День оказания бесплатной юридической помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Мероприятие организовало Министерство юстиции Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба ДРКБ

«В рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями для родителей, чьи дети проходят лечение в Детской республиканской клинической больнице в "Дом Роналда Макдональда" были приглашены специалисты профильных министерств Татарстана, федеральных органов, адвокаты и нотариусы. Каждый житель бесплатной семейной гостиницы "Дом Роналда Макдоналда" и родители пациентов ДРКБ смогли получить развернутый ответ на все волнующие вопросы», – рассказали в клинике.

В пресс-службе заметили, что оказание бесплатной юридической помощи очень актуально в связи с постоянным обновлением российского законодательства. В повседневной жизни семьи нередко сталкиваются с вопросами, требующими помощи квалифицированных юристов.

«Семьи, имеющие на воспитании тяжелобольных детей, нуждаются как в медицинской помощи, так и в юридической. Именно с целью оказания юридической помощи Министерство юстиции считает немаловажной задачей организацию выездных мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи, поскольку такая категория семей порой не имеет ни времени, ни финансовой возможности на оплату услуг юристов», – отметил первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов.

Фото: © пресс-служба ДРКБ

Для родителей подготовили раздаточные материалы о том, где и как можно получить бесплатную юрпомощь. Наиболее часто поступали вопросы в сфере социальной защиты, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения и реализации прав граждан.

Также каждый желающий может обратиться за бесплатной юридической помощью в Министерство юстиции РТ по телефону горячей линии 8 (843) 222-60-60 или на сайте www.minijust.tatarstan.ru.

«"Дом Роналда Макдоналда" в Казани благодарит Министерство юстиции РТ за поддержку бесплатной семейной гостиницы и родителей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ», – отметили в клинике.