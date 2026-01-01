Семьи с небольшими доходами могут получить субсидию на оплату ЖКУ

Фото: © «Татар-информ»

Россияне, у которых значительная часть дохода уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут компенсировать часть затрат через государственную субсидию. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Субсидии на оплату ЖКУ могут получить семьи, если величина платы за жилищно-коммунальные услуги превышает установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи», – сказала Разворотнева в беседе с ТАСС.

В большинстве регионов РФ субсидия выплачивается, если платежи превышают 22% от совокупного дохода семьи в течение шести месяцев. Однако в некоторых субъектах этот порог ниже. «Например, в Москве можно обращаться за субсидией, если платеж за ЖКУ превышает 10% от дохода семьи», – уточнила она.

Еще одним условием для получения субсидии является отсутствие задолженности по коммунальным платежам. Более подробную информацию о региональных условиях выплаты можно получить в МФЦ или в органах местного самоуправления, если МФЦ в населенном пункте отсутствует.

«Для того, чтобы получить субсидию, необходимо обратиться с заявлением в тот же МФЦ или орган соцзащиты», – добавила Разворотнева.