Семьи с детьми в 2026 году смогут получить новую выплату до 189 тыс. рублей

Новые меры поддержки, включая ежегодную социальную выплату, размер которой может достигать 189 тысяч рублей, предусмотрены для семей с детьми в 2026 году. Кроме того, увеличены максимальные размеры пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом «РИА Новости» рассказал юрист Иван Курбаков.

По его словам, главным нововведением стала ежегодная социальная выплата для семей, воспитывающих двух и более детей. Для ее получения необходимо соблюдение трех условий: оба родителя должны быть официально трудоустроены, доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов, а у семьи не должно быть задолженности по алиментам.

Курбаков уточнил, что подать заявление на получение выплаты за 2025 год можно будет с 1 июня.

Юрист также сообщил, что требования для получения единого пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин стали более строгими. Теперь доход трудоспособных членов семьи за последние 12 месяцев должен составлять не менее восьми минимальных размеров оплаты труда. Ранее этот порог был в два раза ниже – не менее четырех МРОТ.

Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году составит 83 тысячи рублей.

При этом продолжают действовать и уже существующие меры поддержки, включая единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала до достижения ребенком трехлетнего возраста, добавил Курбаков.

Введение новых мер поддержки для семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».