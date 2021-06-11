Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезд по льготным тарифам

Российские семьи с детьми до 18 лет смогут приобретать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, предоставленным правительством. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

«Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство», — сказано в сообщении.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин уже подписал постановление о правилах субсидирования новой программы.

Тариф будет рассчитываться по формуле как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по маршрутам нет. Программа включает в себя льготы как на самостоятельные путешествия, так и организованные туры.

21 апреля Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новую меру стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России стартовала программа детского туристического кешбэка.