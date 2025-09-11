news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 сентября 2025 15:28

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить единовременную выплату 10 тыс. рублей в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В Казани утвердили порядок предоставления единовременной денежной выплаты в 2025 году. Поддержка будет оказываться в рамках Декады инвалидов за счет средств городского бюджета. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Получить ее смогут граждане России, зарегистрированные и проживающие в Казани, относящиеся к определенным категориям:

  • семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми-инвалидами;
  • семьи, где оба родителя являются инвалидами I или II группы и воспитывают несовершеннолетних детей;
  • одинокие родители-инвалиды I или II группы, воспитывающие несовершеннолетних детей, включая детей-инвалидов;
  • одинокие родители, воспитывающие детей-инвалидов.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в администрацию района Исполнительного комитета Казани по месту регистрации. К заявлению требуется приложить подтверждающие документы. Прием заявлений будет вестись до 10 декабря 2025 года включительно.

#дети-инвалиды #единовременная выплата #семья
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025