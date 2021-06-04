Семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, смогут взять ипотеку по ставке 6%

В России все семьи с одним или более ребенком, которые родились после 1 января 2018 года, имеют право взять ипотеку по ставке 6%. Об этом на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

Сейчас в стране действует специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий дети. Президент предложил расширить ее действие и распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок.

«Уже при рождении первенца, семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сказал Путин.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей и 6 млн рублей — для остальных субъектов РФ.