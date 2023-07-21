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Семьи полицейских и сотрудников МЧС, погибших в зоне СВО,смогут получить выплаты на жилье
Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения членам семьи и родителям сотрудника органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, МЧС и ФТС России в случае его гибели в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. Информация об этом появилась в системе обеспечения законодательной деятельности РФ.
Также предусматривается, что преимущественное право на получение жилищной выплаты распространяется на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД.
В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования и распространится на правоотношения с 24 февраля 2022 года.
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