Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семьи погибших при крушении вертолета в Кировской области получат компенсации
Семьи погибших в результате крушения вертолета санитарной авиации в Кировской области, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Погибшие будут представлены к государственным наградам, сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, накануне вечером у деревни Белеенки в Даровском районе произошло крушение вертолета, выполнявшего санитарный рейс. В результате происшествия погибли пилот и член медицинской команды, находившиеся на борту.
«Трагедия унесла жизни 4 человек. Врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина возвращались с вызова из Даровского. За штурвалом Ми-2 был известный на вятской земле пилот Валентин Комлев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», – уточнил губернатор.
Соколов отметил важность работы пилота и медиков, которые выполняли свой долг во имя спасения жизни жительницы Вятского края. Он добавил, что санитарная авиация часто осуществляет свои вылеты, невзирая на неблагоприятные погодные условия и время суток.
Росавиация проинформировала, что разбившийся вертолет Ми-2 принадлежал компании «Вяткаавиа», имеющей необходимые лицензии на выполнение авиационных работ. Позднее Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту нарушения правил безопасности в авиации.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников