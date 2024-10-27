Семьи погибших при крушении вертолета в Кировской области получат компенсации

Семьи погибших в результате крушения вертолета санитарной авиации в Кировской области, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Погибшие будут представлены к государственным наградам, сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, накануне вечером у деревни Белеенки в Даровском районе произошло крушение вертолета, выполнявшего санитарный рейс. В результате происшествия погибли пилот и член медицинской команды, находившиеся на борту.

«Трагедия унесла жизни 4 человек. Врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина возвращались с вызова из Даровского. За штурвалом Ми-2 был известный на вятской земле пилот Валентин Комлев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», – уточнил губернатор.

Соколов отметил важность работы пилота и медиков, которые выполняли свой долг во имя спасения жизни жительницы Вятского края. Он добавил, что санитарная авиация часто осуществляет свои вылеты, невзирая на неблагоприятные погодные условия и время суток.

Росавиация проинформировала, что разбившийся вертолет Ми-2 принадлежал компании «Вяткаавиа», имеющей необходимые лицензии на выполнение авиационных работ. Позднее Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту нарушения правил безопасности в авиации.