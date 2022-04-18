Семьи погибших на границе с Украиной, ДНР и ЛНР пограничников получат по 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин установил выплаты по 5 млн рублей членам семьи пограничников, которые погибли при несении службы на границе России с Украиной, ЛНР и ДНР. Указ размещен на сайте правовой информации.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в документе.

Пограничники, получившие увечье при выполнении поставленных задач, получат 3 млн рублей.