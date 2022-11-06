Семьи мобилизованных челнинцев навестили родных на учебном полигоне и в «Казань Экспо»

Ранним утром два автобуса с родственниками мобилизованных выехали в Казань для встречи с мобилизованными гражданами из Набережных Челнов. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале мэрии Автограда.

Челнинцев (всего их было 87 человек) сопровождали и главы районов города — Винер Харисов, Фидарис Хабибуллин и Эдуард Фаттахов. Они поехали не с пустыми руками, а взяли с собой гостинцы — чак-чак.

Глава Автозаводского района Винер Харисов рассказал, что из этого района отправилось 37 человек из 27 семей. «Часть людей едет на учебный полигон, часть — в „Казань Экспо“. И туда, и туда будем успевать», — отметил он.

И. о. главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин поделился, что едет вместе с семьями — всего в столицу отправились 31 человек из 25 семей.

«Нам надо сплотиться, чтобы наши мобилизованные земляки понимали, что у нас здесь все вопросы решены, а мы сплочены. Не будем нагнетать обстановку. Чем сильнее обстановку нагнетаем, тем сложнее им», — напутствовал близких и родных мобилизованных челнинцев глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и подписал указ о проведении частичной мобилизации.