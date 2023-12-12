Семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь в Петербурге, депортируют из РФ

Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства. Внимание правоохранителей семьи привлекли после инцидента в Санкт-Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Вечером 10 декабря в полицию поступило сообщение от том, что группа подростков затушила Вечный огонь на углу проспекта Ленина и проспекта 9-мая в городе Красное Село. В короткие сроки горение Вечного огня было восстановлено», – указали в ведомстве.

Участниками инцидента в Красном Селе оказались два брата в возрасте 10 и 14 лет, а также их 12-летний знакомый, который бросил снежок в огонь. Все – граждане государств ближнего зарубежья.

Во время проверки выяснилось, что семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ.