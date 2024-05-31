Семьи из Татарстана поучаствуют в конкурсе «Это у нас семейное»

29 семей из РТ примут участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное», который открылся 30 мая в Уфе. Мероприятие самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», проходящее в Год семьи, продлится до 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Как сказал перед стартом замполномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, потребность в таком конкурсе сформировалась уже давно.

«В нашей стране уже проводились разные семейные мероприятия, но никогда такого масштаба, не зря Президент России Владимир Путин, объявляя о старте конкурса «Это у нас семейное», выразил уверенность, что проект платформы «Россия – страна возможностей» станет действительно народным. Только от нашего федерального округа поступили заявки более чем от 120 тыс. человек – это около 20 тыс. команд. Это больше, чем в других федеральных округах. Я хочу пожелать полуфиналистам удачи и напомнить: вы уже победители. Вы выиграли драгоценное время со своей семьей, вы найдете здесь друзей, возможно, на всю жизнь, здесь вы поделитесь своими рецептами счастливой жизни и воспитания детей и узнаете чужие», – сказал Машковцев.

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров добавил, что все семьи, приехавшие на полуфинал в Уфе, достойны победы.

«У нас в Приволжье традиционно живут многодетные многопоколенные семьи, где уважают семейные ценности и передают их от родителей детям. Так, у нас сегодня на площадке есть прабабушка – ей исполнилось 92 года, она воспитала детей, внуков и правнуков. Это говорит о том, что у участников конкурса нет ограничений, они всего лишь должны быть крепкой любящей семьей, и тогда их ждет победа», – отметил он.

Замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова также сказала, что на площадке полуфинала конкурса собрались около 400 команд Приволжья, среди них есть владельцы кондитерской фабрики, династии транспортников, строителей, педагогов, семьи, прожившие в браке 40, 50 и даже 70 лет! Всех их объединяет приверженность традиционным ценностям и желание передавать семейную память из поколение в поколение, резюмировала она.

В составе татарстанских команд числится 147 человек. Причем еще три команды выполняли конкурсные задания вместе с семьями из ЦФО в Москве, так как даты полуфинала ПФО совпали со школьными экзаменами.

Также в числе полуфиналистов: команды из Республики Башкортостан, Пермского края, Удмуртии, Нижегородской, Пензенской, Самарской областей и многих других регионов – всего 1912 человек.

Отметим, что участвуют самые разные поколения: от детей до бабушек. Самым юным участникам полуфинала 5 лет, а самому взрослому – 92 года.

Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно показать свои таланты и то, насколько хорошо дети и родители знают друг друга.

Уже 2 июня объявят фамилии всех семей-победителей из ПФО. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Всего в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Минпросвещения РФ, Минтруда РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»).

АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

фото: пресс-служба конкурса