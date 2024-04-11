Семьи из районов Татарстана съехались в Буинск на фестиваль «Эхо веков в истории»

В Буинске состоялся фестиваль «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». В город прибыли участники из разных районов Татарстана, сообщает газета «Знамя».

Зональный этап был организован Государственным комитетом РТ по архивному делу. В нем принимали участие семьи, одержавшие победу на муниципальных этапах в Апастовском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тетюшском районах.

Выступления татарстанцев оценивало жюри, в которое вошли председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, специалисты Минкульта и Минобрнауки РТ, искусствоведы, представители духовенства.

По итогам двух этапов победителем зонального этапа была признана семья Тимариных из Тетюшского района. Именно она выступит на республиканском этапе фестиваля.

Вторыми стали Мокшины из Дрожжановского района, а третье место заняли представители Буинского района — семья Исмагиловых. Все призеры получили денежные сертификаты.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.