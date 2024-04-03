Семьи, чьи дети проходят лечение в ДРКБ, смогут получить бесплатную юридическую помощь

Семьи, в которых воспитываются тяжелобольные дети, смогут получить бесплатную юридическую помощь. Мероприятия пройдут завтра, 4 апреля, в бесплатной семейной гостинице «Семья вместе», расположенной на территории Детской республиканской клинической больницы в Казани.

Квалифицированную юридическую помощь жителям окажут специалисты Государственного юридического бюро Республики Татарстан, Нотариальной палаты Татарстана, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ, Минздрава РТ, а также Министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана. Организатором мероприятия выступает Министерство юстиции РТ.

Правовая помощь будет оказываться по вопросам, относящимся к защите прав и законных интересов детей. Мероприятие будет проходить с 16:00 до 18:00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону +7(843)222-60-51.