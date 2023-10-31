Семьи челнинских военнослужащих побывали на спектакле в театре кукол

Фото: Центральный район Набережных Челнов

Администрация Центрального района Набережных Челнов продолжает поддерживать семьи военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Сегодня дети участников специальной военной операции побывали в театре кукол на спектакле «История о Золушке».

Как уточнили «Татар-информу» в отделе администрации Центрального района, работа с семьями военнослужащих рассматривается как приоритетная. На этот раз в театр кукол пришли 30 семей.

«Это не разовая акция, а постоянная работа. Помимо оказания помощи семьям мобилизованных челнинцев, организуется разнообразная досуговая программа для детей наших воинов — походы в кино, дельфинарий, концерты и спектакли», — объяснил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Так, в начале октября 220 детей из семей военнослужащих посетили кинотеатр. Перед показом мультфильма ребят угостили сладостями и соком.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.