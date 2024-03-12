Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семьи бойцов СВО в Нижнекамске начали проходить арт-терапию
В Нижнекамске для матерей горожан, погибших в зоне специальной военной операции, провели мастер-класс по рисованию. Ранее с таким предложением выступил депутат городского Совета Кирилл Шабалин.
«Когда родилась эта инициатива, мы обратились к нашим коллегам, обзвонили мам, у кого было желание прийти на встречу, они сегодня пришли», — отметила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.
Содействие также оказали местное отделение партии «Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества». Работа последнего направлена на поддержку участников спецоперации и членов их семей. Это касается не только льгот или лечения, но и всяческой психологической помощи, в том числе и подобной арт-терапии.
У каждой участницы имелся образец готовой картины, однако все работы в результате получились разными.
«Всем раздавали одинаковые рисунки, но у каждой вышло неординарное произведение. Я думаю, что это увлечение станет новым хобби для наших мам», — высказала предположение заместитель мэра.
Взяв кисточку в руки, нижнекамки вспоминают, что такое душевное спокойствие. Некоторые работают в команде. Например, Елизавета Мельникова пришла с внучкой Настей.
«Когда мы теряем своих близких, жизнь становится другой. И переживаем, и плачем, всякое бывает. А когда общаешься с такими людьми, у которых такое же горе, это переносится легче. Спасибо за заботу, что такие встречи организовываются, что приглашают, пусть они и дальше будут», — поделилась эмоциями горожанка.
В завершение встречи женщины получили подарки, пообщались за чашечкой чая, а также смогли забрать домой созданные ими произведения.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»