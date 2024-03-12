Семьи бойцов СВО в Нижнекамске начали проходить арт-терапию

Фото: © Надежда Багаутдинова

В Нижнекамске для матерей горожан, погибших в зоне специальной военной операции, провели мастер-класс по рисованию. Ранее с таким предложением выступил депутат городского Совета Кирилл Шабалин.

«Когда родилась эта инициатива, мы обратились к нашим коллегам, обзвонили мам, у кого было желание прийти на встречу, они сегодня пришли», — отметила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Содействие также оказали местное отделение партии «Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества». Работа последнего направлена на поддержку участников спецоперации и членов их семей. Это касается не только льгот или лечения, но и всяческой психологической помощи, в том числе и подобной арт-терапии.

У каждой участницы имелся образец готовой картины, однако все работы в результате получились разными.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Всем раздавали одинаковые рисунки, но у каждой вышло неординарное произведение. Я думаю, что это увлечение станет новым хобби для наших мам», — высказала предположение заместитель мэра.

Взяв кисточку в руки, нижнекамки вспоминают, что такое душевное спокойствие. Некоторые работают в команде. Например, Елизавета Мельникова пришла с внучкой Настей.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Когда мы теряем своих близких, жизнь становится другой. И переживаем, и плачем, всякое бывает. А когда общаешься с такими людьми, у которых такое же горе, это переносится легче. Спасибо за заботу, что такие встречи организовываются, что приглашают, пусть они и дальше будут», — поделилась эмоциями горожанка.

В завершение встречи женщины получили подарки, пообщались за чашечкой чая, а также смогли забрать домой созданные ими произведения.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.