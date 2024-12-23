Семьи бойцов СВО смогут обсудить с заммуфтия РТ вопросы веры и поддержки

Фото: Фонд «Защитники Отечества» РТ

В декабре в Казани в офисе Фонда защитников отечества появилась возможность общения с представителями религиозных организаций, включая мусульманское духовенство. Теперь, помимо помощи юристов, военной прокуратуры, психологов и социальных работников, в фонде с ветеранами и семьями участников СВО будет встречаться заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур хазрат Джалялетдинов.

«Фонд обратился ко мне с просьбой принимать вдов, матерей и семей погибших воинов. Также те, кто вернулся из зоны специальной военной операции, тоже нуждаются в духовной поддержке. У каждого из них есть множество вопросов о том, как быть, вопросов веры, межличностных и семейных отношений. Это очень актуально на сегодняшний день», — рассказал агентству «Татар-информ» Мансур хазрат Джалялетдинов.

Подобная практика имеет большое значение и дает поддержку тем, кто пережил гибель близких или столкнулся с трудностями. Встречи с Мансуром хазратом Джалялетдиновым будут проходить в казанском филиале фонда каждую среду с 9:30 до 12:00 по адресу пр. Ямашева, 1.

Телефон фонда: 8 (843) 598-33-55.

Айгуль Ахмадишина