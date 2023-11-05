Семьи бойцов СВО посетили кинотеатр и ресторан быстрого питания в Челнах

В Набережных Челнах продолжается работа по организации досуга семей военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне СВО. Так, для ребят из Центрального района подготовили сюрприз. Их пригласили в ресторан быстрого питания, рассказали «Татар-инфому» в администрации Центрального района.

С восторгом ребята встретили ростовую куклу — медведя Тедди, который вызвал бурю радостных эмоций и счастливого смеха. Веселый, забавный и энергичный персонаж зарядил атмосферу позитивом. С ним сделали много семейных фотографий.

Фото: Отдел Центрального района

Помимо этого, более 170 детей участников специальной военной операции из Автозаводского района были приглашены в ДК «КАМАЗ» на просмотр семейного фильма «Нормальный только я». В очередной раз в киноленте добро победило зло, а любовь и эмпатия оказались важнее денег.

В России это первый инклюзивный фильм. Режиссером ленты является Антон Богданов, в прошлом звезда сериала «Реальные пацаны». «Нормальный только я» победил в номинации «Лучший фильм для детей и юношества» и «Лучший режиссер», обойдя 1 562 работы из 98 стран мира.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.