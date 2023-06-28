Семьи бойцов СВО из Мамадыша смогут отдохнуть в Геленджике и Адлере

Родные и близкие военнослужащих в СВО мамадышцев смогут поехать на отдых в Геленджик и Адлер. С таким распоряжением выступил врио Военного комиссара РТ Алексей Денькин, сообщает газета «Нократ-Вятка».

Вместе с членами семей мобилизованных и погибших в зоне СВО, данным предложением могут воспользоваться ветераны боевых действий и члены их семей.

Льготная путевка включает в себя проживание, трехразовое питание, оздоровительные процедуры на 8 дней и 7 ночей. Такую возможность предоставляет АНО содействия укреплению здоровья граждан «Здоровье Нации».

Воспользоваться льготной путевкой желающие могут с июня по сентябрь 2023 года.

За справками необходимо обращаться в Военный комиссариат Мамадышского района по телефону 3 13 65. При себе необходимо иметь документы и удостоверение ветерана боевых действий, для родных участников СВО – справку с военкомата.