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Семьи бойцов СВО из Мамадыша смогут отдохнуть в Геленджике и Адлере
Родные и близкие военнослужащих в СВО мамадышцев смогут поехать на отдых в Геленджик и Адлер. С таким распоряжением выступил врио Военного комиссара РТ Алексей Денькин, сообщает газета «Нократ-Вятка».
Вместе с членами семей мобилизованных и погибших в зоне СВО, данным предложением могут воспользоваться ветераны боевых действий и члены их семей.
Льготная путевка включает в себя проживание, трехразовое питание, оздоровительные процедуры на 8 дней и 7 ночей. Такую возможность предоставляет АНО содействия укреплению здоровья граждан «Здоровье Нации».
Воспользоваться льготной путевкой желающие могут с июня по сентябрь 2023 года.
За справками необходимо обращаться в Военный комиссариат Мамадышского района по телефону 3 13 65. При себе необходимо иметь документы и удостоверение ветерана боевых действий, для родных участников СВО – справку с военкомата.
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