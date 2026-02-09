Семьи без вести пропавших на СВО из РТ уехали за поддержкой в Псково-Печерский монастырь

Фото: пресс-служба Татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества»

Группа из десяти семей без вести пропавших татарстанских бойцов была отправлена в Псково-Печерский монастырь для получения психологической помощи и укрепления духовно-нравственных ценностей.

Как сообщает Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества», жены и матери бойцов приехали из Альметьевского, Высокогорского, Чистопольского, Тетюшского и Зеленодольского районов. Сам монастырь был выбран из-за его богатой истории, особого духовного климата и наличия святынь, помогающих обрести душевный покой.

В программу пребывания входит участие в богослужениях, посещение святых мест, личные беседы с духовником и групповые психологические занятия, помогающие справиться с тревогой, страхом и чувством утраты. Особое внимание уделяется созданию общности и взаимоподдержки между семьями.

«Я ехала в автобусе и думала: зачем? Но стоило ступить за ворота монастыря, как сердце открылось. Мы приехали за чудом. Здесь вера оживает, и я чувствую, что он услышит», – поделилась участница, чей сын уже несколько месяцев не выходит на связь.