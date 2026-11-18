Семерых жителей Татарстана оштрафовали за недопуск газовщиков в свои квартиры, сообщили в Госжилинспекции РТ.

Как рассказали в ведомстве, в шести случаях собственники из Елабуги и Агрыза заключали договоры на ежегодное техобслуживание газового оборудования, однако специалисты не смогли попасть в их квартиры, а все уведомления о предстоящей проверке либо рассмотрении актов о недопуске владельцами квартир игнорировались. В результате каждому назначали штраф размером 5 тысяч рублей.

Отдельно упоминается случай в Набережных Челнах, когда собственница не стала заключать договор на техобслуживание и заработала себе еще один штраф на 5 тысяч.

«Необслуженный водонагреватель, котел или плита – это риск утечки, отравления и взрыва не только в закрытой квартире, но и во всем доме. Именно поэтому закон делает техобслуживание обязательным для каждого собственника, а недопуск – административным правонарушением», – напоминают в Госжилинспекции.