news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 февраля 2025 11:44

Семерых татарстанцев ждет суд за незаконную регистрацию более 3 тысяч мигрантов

Семеро татарстанцев предстанут перед судом за незаконную регистрацию более 3 тыс мигрантов.

По версии следствия, с 2021 по 2023 год жители Татарстана незаконно ставили иностранцев на миграционный учет. Они заключили липовые договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья с более чем 3 тыс иностранцев.

При этом мигранты не работали и не проживали по адресам регистрации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

12 февраля 2025
Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

12 февраля 2025