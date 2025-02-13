Семерых татарстанцев ждет суд за незаконную регистрацию более 3 тысяч мигрантов

Семеро татарстанцев предстанут перед судом за незаконную регистрацию более 3 тыс мигрантов.

По версии следствия, с 2021 по 2023 год жители Татарстана незаконно ставили иностранцев на миграционный учет. Они заключили липовые договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья с более чем 3 тыс иностранцев.

При этом мигранты не работали и не проживали по адресам регистрации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.