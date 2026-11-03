Семерых татарстанцев будут судить за кражу 10,6 млн под видом легкого заработка

Семерых татарстанцев будут судить после того, как они обманом присвоили себе 10,6 млн под видом легкого заработка.

Как рассказали в прокуратуре РТ, в 2023 году они создали IT-компанию, якобы занимавшуюся продажей программного обеспечения. Под видом трудоустройства с высокой зарплатой они убедили 99 человек оформить на себя займы на общую сумму более 10,6 млн рублей. Полученные деньги были похищены. Двое участников схемы в дальнейшем купили себе премиальные автомобили, которые оформили на родственников, а затем продали.

Возбуждено уголовное дело. Имущество обвиняемых стоимостью 38 млн рублей арестовано. В настоящий момент дело уже отправлено в суд на рассмотрение.