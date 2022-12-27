Семеро жителей РТ украли 40 млн у банка, который удваивал деньги на счету из-за ошибки ПО

В Челнинском горсуде свой приговор выслушали семеро жителей республики от 25 до 48 лет, которых обвиняли в краже в особо крупном размере.

Как было установлено в суде, они решили похитить деньги в одном из банков, зная об ошибке в его программном обеспечении, из-за которой удваивался денежный баланс на дебетовых картах в мобильном приложении банка.

С мая по август 2019 года татарстанцы открывали в банке дебетовые карты с нулевым балансом, затем зачисляли на них деньги по приходно-кассовым ордерам и в итоге похищали удвоенные суммы. Всего им удалось похитить у банка более 40 миллионов рублей.

На них возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Свою вину они признали частично. Шестерым из них суд назначил наказание в виде лишения свободы от 1 года до 4 лет в колонии общего либо строгого режима. Седьмой подсудимый получил условное наказание – 2 года условно с испытательным сроком в 3 года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.