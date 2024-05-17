news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 17 мая 2024 21:34

Семеро военнослужащих пострадали при взрыве на территории академии в Петербурге

Скопировать ссылку

Семеро военнослужащих пострадали при взрыве на территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге, сообщили РИА Новости в Ленинградском военном округе.

«На территории военной академии в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, все пострадавшие доставлены в медучреждение Минобороны», – указано в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2