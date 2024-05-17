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Семеро военнослужащих пострадали при взрыве на территории академии в Петербурге
Семеро военнослужащих пострадали при взрыве на территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге, сообщили РИА Новости в Ленинградском военном округе.
«На территории военной академии в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, все пострадавшие доставлены в медучреждение Минобороны», – указано в сообщении.
Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.
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