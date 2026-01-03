news_header_top
3 января 2026 10:05

Семеро российских спортсменов получили разрешение от FIS на участие в мировых первенствах

Фото: fis-ski.com

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус еще семерым российским спортсменам. Об этом международная организация сообщила у себя на официальном сайте.

В список нейтральных спортсменов вошли представители фристайла - Тимофей Бралгин, Владимир Иванов, Александр Терёшкин и Александра Глазкова и сноуборда - Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова.

Напомним, ранее нейтральный статус от FIS и квоту на Олимпиаду-2026 получили лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. В настоящий момент они принимают участие на «Тур де Ски» в рамках Кубка мира.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

#лыжные гонки #Олимпийские игры
