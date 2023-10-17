Семеро подростков из ЛНР получили в Казани статус инструкторов ГТО

В училище олимпийского резерва «Олимпиец» в Казани дети из ЛНР попробовали свои силы в сдаче норм ГТО, сообщается в пресс-службе татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии также участвовал депутат казанской городской думы Марсель Шарапов.

В мероприятии приняли участие дети из Лисичанска и Рубежного, находящиеся в эти дни в казанском оздоровительном лагере «Заречье».

Фото: © Единая Россия

Школьников подробно проинструктировали ведущие спортсмены и тренеры страны. Они рассказали, как правильно выполнять комплекс упражнений и какие преимущества дети получат при хороших результатах.

Например, золотой значок ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Студенты могут рассчитывать на повышенную стипендию, а работающие люди – на прибавку к зарплате.

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане, посол ГТО Ольга Павлова провела для ребят разминку.

Фото: © Единая Россия

«Многие дети хотят поступать в учебные заведения Казани. Казань, мировая спортивная столица, очень их привлекает. Я искренне рада, что ребята раскрылись и разговаривают с нами на одном языке. Но самое главное – есть надежда на то, что их ждет большое будущее. В Рубежном и Лисичанске открываются новые секции и кружки. Скоро туда отправится гуманитарная миссия, в составе которой будет спортивный инвентарь – от Республики Татарстан», – рассказала Ольга Павлова.

Школьники занимались отжиманиями и подтягиваниями, качали пресс и карабкались по канату. Тем, кто продемонстрировал высокий уровень физподготовки, выдали дипломы. А семь лучших детей стали обладателями статусов инструктора ГТО. С ним они смогут помогать учителям физкультуры готовить одноклассников к сдаче нормативов.

Фото: © Единая Россия

Ольга Павлова отметила, что ребят ждут на фиджитал-играх в качестве волонтеров, в спортивных вузах и училищах олимпийского резерва.

«Татарстан сегодня активно содействует восстановлению новых регионов, идет большая адресная работа, запускаются различные оздоровительные программы. В ЛНР есть талантливые ребята, которые до военной спецоперации входили в состав спортивных сборных команд Украины. Они нужны нам, они нужны России», – подчеркнула она.

Фото: © Единая Россия

В ближайшее время по народной программе «Единой России» в Рубежном и Лисичанске откроются центры тестирования ГТО, где любой житель получит возможность выполнить нормативы комплекса.

«Я четырехкратная победительница Украины по легкой атлетике. Будет замечательно, если этот вид спорта вернется в Рубежное. Пусть дети тренируются, занимаются с наставниками. Хочется, чтобы поскорее восстановили стадионы, открыли больше спортивных школ», – рассказала одна из участниц мероприятия Анастасия Мусейко.

Другая участница Арина Клименко из Лисичанска, рассказала, что она кандидат в мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу. Дома у нее хранятся 50 кубков и десятки медалей. Ей очень понравилась Казань, и она мечтает учиться в столице Татарстана.