Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семеро из девяти двухсотбалльников ЕГЭ в Татарстане выбрали вузы Москвы и Петербурга
По предварительной информации, в Татарстане семеро из девяти двухсотбалльников ЕГЭ планируют дальнейшее обучение в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников.
«Хочу обратиться к руководителям наших вузов и предприятий, главам муниципалитетов. Из 14 двухсотбалльников прошлого года в вузах республики обучаются только шесть человек», – сказал министр образования и науки.
По мнению Хадиуллина, важно удержать талантливых абитуриентов, показать им возможности получения высшего образования, трудоустройства и карьерного роста в Татарстане.
Он привел в пример положительный опыт Казанского федерального университета. Руководство вуза приняло решение о выплате однократной стипендии до 300 тыс. рублей первокурсникам – победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад школьников, стобалльникам ЕГЭ.
В этом году выпускники школ Татарстана получили 199 стобалльных результатов. Двести баллов по двум предметам получили девять одиннадцатиклассников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»