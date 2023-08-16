Семеро из девяти двухсотбалльников ЕГЭ в Татарстане выбрали вузы Москвы и Петербурга

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По предварительной информации, в Татарстане семеро из девяти двухсотбалльников ЕГЭ планируют дальнейшее обучение в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников.

«Хочу обратиться к руководителям наших вузов и предприятий, главам муниципалитетов. Из 14 двухсотбалльников прошлого года в вузах республики обучаются только шесть человек», – сказал министр образования и науки.

По мнению Хадиуллина, важно удержать талантливых абитуриентов, показать им возможности получения высшего образования, трудоустройства и карьерного роста в Татарстане.

Он привел в пример положительный опыт Казанского федерального университета. Руководство вуза приняло решение о выплате однократной стипендии до 300 тыс. рублей первокурсникам – победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад школьников, стобалльникам ЕГЭ.

В этом году выпускники школ Татарстана получили 199 стобалльных результатов. Двести баллов по двум предметам получили девять одиннадцатиклассников.