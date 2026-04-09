«Семеро детей ждут дома»: боец из Татарстана – о службе, семье и мечте о Победе

Уроженец Лениногорского района Татарстана, боец специальной военной операции Станислав с позывным Пасняк продолжает выполнять боевые задачи на передовой в составе штурмового подразделения. В своем обращении он передал «горячий татарский привет» землякам и рассказал о службе, фронтовом быте и том, что помогает держаться в самых сложных условиях.

Контракт с Министерством обороны России Станислав заключил 7 января 2025 года. Уже 10 января он оказался «в самом пекле» – был зачислен в штурмовики. Эти подразделения действуют на острие атаки: прорывают укрепленные позиции противника, зачищают здания и удерживают стратегически важные рубежи до подхода основных сил.

Сослуживцы и знакомые отмечают, что такой выбор для него был закономерен. Его друг Роман вспоминает: «Со Стасом мы учились в одной школе, потом наши дороги разошлись. И вдруг звонок: “Привет, братишка, я на СВО”. Я даже не удивился – его всегда отличали удаль, бравада и неустрашимая смелость. Он из тех, кто пойдет вперед, даже если другие остановятся».

Сам Станислав признается, что служба требует полной отдачи и готовности к риску. Уже в феврале 2025 года он получил ранение, однако долго в тылу не задержался. «Ранение получил в феврале. Сколько лечился? Один день! Потому что был на самой передовой – день повалялся в полевом госпитале, и алга, вперед: выполнять задачу, доставать трехсотых. Само все зажило!» – говорит он.

По его словам, на передовой особенно остро ощущается ценность простых вещей и человеческих отношений.

«Бывает туговато. Мы же здесь не в песочнице играем. Но каждый из нас знает одно: здесь все настоящее – дружба, взаимовыручка, верное плечо. Здесь правда голая, сразу видно, кто есть кто», – отмечает боец.

Станислав подчеркивает, что огромную поддержку оказывают весточки из дома.

«Душу согревают письма и рисунки школьников. За каждой буковкой – поддержка, которая бальзамом ложится на сердце», – говорит он.

От холода, по его словам, спасают шерстяные носки, которые отправляют волонтеры, а от усталости – «простой солдатский юмор».

О командовании боец отзывается с уважением, подчеркивая важность профессионализма и ответственности офицеров. «У нас многие командиры выросли тут, на войне, из рядового состава. Есть дисциплина и понимание общей задачи. Командиры берегут людей. Как говорил Суворов, “солдата не нужно жалеть, его нужно беречь”», – приводит он пример.

По его словам, многое на передовой зависит от командиров рот и взводов, а также от слаженности действий подразделения и применения современных технологий.

Несмотря на тяжелые условия, Станислав строит планы на мирную жизнь. После выполнения очередной задачи он надеется получить краткосрочный отпуск. «Командир обещал отпустить на две недели. Хочется увидеть семью, съездить на рыбалку, просто побыть в тишине – здесь ее нет совсем, только грохот», – делится он.

Дома его ждут жена и семеро детей. В один из отпусков он также планирует встретиться со школьниками. «Обязательно схожу, расскажу о службе», – говорит боец.

Родные подтверждают: даже после пережитого он остается прежним. «В ноябре он приезжал в отпуск, приходил в гости. Нисколько не изменился – такой же веселый, жизнерадостный», – рассказала его тетя Людмила Чатурова.

Говоря о главном, Станислав не скрывает своих чувств. «О чем мечтаю? Конечно, о Победе. О том, чтобы в мирное время собраться с сослуживцами, вспомнить павших и просто жить».

В Лениногорском районе подчеркивают, что продолжают поддерживать земляков на передовой, направляя гуманитарную помощь и письма. «Там, где 16 регион, – Победа!» – передает боец, обращаясь к своим землякам.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.