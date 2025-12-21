Семененко, уступивший золото ЧР Гуменнику высказался о внедрении ИИ в судейство

Фото: fsrussia.ru

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко, занявший второе место на последнем национальном первенстве, прокомментировал возможное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в судейскую систему.

Фигурист выразил мнение, что этот вопрос является непростым. По его словам, искусственный интеллект потенциально мог бы взять на себя оценку технических аспектов выступления. Однако он скептически отнесся к способности ИИ адекватно оценивать такие субъективные компоненты, как композиция программы, артистизм и общее мастерство катания.

На чемпионате России — 2026 Семененко с результатом 296,80 балла уступил лишь Петру Гуменнику (304,95), а бронзовым призером стал Марк Кондратюк (281,08).