Семененко победил на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Фото: fsrussia.ru

Двукратный чемпион России Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда», который завершился 18 октября в Казани. По сумме короткой и произвольной программ фигурист набрал 296,13 балла.

Семененко выиграл оба соревновательных дня, получив за произвольный прокат 195,93 балла. Серебряную медаль завоевал Андрей Мозалев, набравший 252,16 балла. Тройку призеров замкнул Артем Ковалев (247,88). При этом Ковалев показал второй результат в произвольной программе, получив от судей 166,32 балла, тогда как Мозалев стал в ней четвертым.

Следующий, второй этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет 24–25 октября в Санкт-Петербурге.

Напомним, золото первого этапа среди женщин забрала Камилла Нелюбова.