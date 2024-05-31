Семен Терехов: «Без Радулова и Шипачева «Ак Барсу» будет трудно, но это не нам решать»

Семен Терехов: «Победы в Кубке Петрова были самыми яркими и непередаваемыми впечатлениями за всю мою хоккейную карьеру. И на данный момент это мое самое высокое достижение»

Фото: ak-bars.ru

О вылете «Ак Барса»: «Было обидно за ребят. Все были очень расстроены»

В апреле «Ак Барс» с тобой продлил контракт еще на один год. Было ли ожидаемо это предложение?

Все переговоры шли через агента, поэтому все было ожидаемо. Соглашение подписали сразу после плей-офф ВХЛ с «Нефтяником».

В этом сезоне, по сравнению с предыдущими, ты больше матчей отыграл в КХЛ. И стал чемпионом ВХЛ в составе «Нефтяника». Как оцениваешь проведенный сезон?

Игр в КХЛ могло бы быть еще больше. Я получил первую в жизни серьезную травму плеча в середине сезона. Мне пришлось даже сделать операцию. Затем я три месяца потратил на восстановление. В игровой ритм тяжело было входить. Еще и «Ак Барс» вылетел из плей-офф. И все, у кого были двусторонние соглашения, отправились в «Нефтяник».

В этом году у «Ак Барса» концовка сезона немного смазанной получилась. Есть что сказать по этому поводу?

Было обидно за ребят. Все были очень расстроены. Но, к сожалению, получилось так, как получилось.

Кстати, поделись впечатлениями от победы в Кубке Петрова. Все-таки это твой первый значимый трофей.

Это, пожалуй, были самые яркие и непередаваемые впечатления за всю мою хоккейную карьеру. И на данный момент это мое самое высокое достижение. Но эмоции, на самом деле, давно поутихли.

Как считаешь, не сказались ли постоянные переезды из Казани в Альметьевск, из ВХЛ в КХЛ на твоей игре и в тренировках?

Я бы так не сказал. Привык уже к постоянным переездам, и это часть нашей работы. Для меня это хороший опыт в плане игровой практики.

«В коллективе приняли хорошо. Дима Юдин взял под свое крыло, помог с адаптацией» Фото: ak-bars.ru

«Билялетдинов требовательный. Не выполняешь задание – не играешь, все просто»

В чем для тебя заключалась основная сложность при переходе из ВХЛ в КХЛ?

В самом начале морально было тяжело справиться с внутренним напряжением. Это лучшая лига России, и нужно себя показывать, немного потряхивало. В КХЛ мастеровитость игроков выше, чем в ВХЛ. Хотя в скоростях особого отличия не заметил.

Как тебя приняли в «Ак Барсе»?

Меня и раньше привлекали на предсезонные сборы вместе с основным составом еще со времен, когда главным тренером был Дмитрий Квартальнов. В коллективе приняли хорошо. Дима Юдин взял под свое крыло, помог с адаптацией.

Что, кстати, запомнилось из совместной работы с Дмитрием Квартальновым и Зинэтулой Билялетдиновым?

При Дмитрии Вячеславовиче я неполные сборы прошел. В раздевалке не находился, ничего поэтому не могу сказать. В нынешнем «Ак Барсе» молодежь больше взаимодействовала с помощником Юрием Николаевичем Бабенко. Про Зинэтулу Хайдяровича могу сказать, что он очень требовательный в дисциплине. Не выполняешь задание – не играешь, все очень просто. Ты должен всегда показывать свой максимум.

«Про Зинэтулу Хайдяровича могу сказать, что он очень требовательный в дисциплине. Не выполняешь задание – не играешь, все очень просто» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можешь ли отметить кого-то из игроков КХЛ, кто тебе чем-то запомнился?

Самые непростые игры, мне показалось, выдались против ЦСКА. У них в прошлом сезоне был такой защитник Даррен Дитц, вот против него было сложно играть.

«О Гатиятулине слышал только, что он тоже из Челябинска»

Что-нибудь знаешь о новом главном тренере Анваре Гатиятулине? Может, наслышан о принципах его работы?

Единственное, что я знаю о нем, что он тоже из Челябинска. В плане работы не довелось пересекаться. Перед сборами будет собрание с командой. Думаю, там он и озвучит все свои требования, а мы будем стараться им следовать. Думаю, все будет хорошо, интересная предстоит работа.

«Единственное, что я знаю Гатиятуллине, что он тоже из Челябинска. В плане работы не довелось пересекаться. Перед сборами будет собрание с командой» Фото: © «Татар-информ»

Раз уж мы заговорили про твоих земляков, может, знаком с воспитанником магнитогорского хоккея Никитой Гребенкиным, который после чемпионства с «Металлургом» сейчас уехал в НХЛ?

Я наслышан о нем, конечно, следил за его успехами, но лично с ним не знаком. Он по возрасту на год меня младше. Если я не ошибаюсь, мы играли друг против друга в ВХЛ, когда я выступал в «Барсе», а он за «Южный Урал».

Положительно ли сказывается нынешняя тенденция по омоложению лиги?

Я думаю, для КХЛ и во всех отношениях это плюс. В прошедшем сезоне много молодых ребят выстрелило. Кроме того, это хорошо и для самой молодежи. Стимул расти дальше и доказывать свой уровень.

Взаимосвязано ли это напрямую с тем, что в прошедшем сезоне было ограничение на легионеров с пяти до трех?

Тяжело сказать. В этом сезоне вернут прежний лимит в пять иностранцев, но все ли клубы будут им пользоваться?

«Без Радулова и Шипачева будет трудно»

Что думаешь о возможном уходе из «Ак Барса» таких лидеров, как Александр Радулов и Вадим Шипачев? В нынешних реалиях возрастным игрокам тяжелее найти работу, да еще и со столь высокой зарплатой.

Я читал новости. Что могу сказать – без таких профессионалов будет трудно обойтись. Саня Радулов настоящий лидер команды, самый работоспособный в играх и на тренировках. Своей бешеной самоотдачей он всем показывал пример того, как надо работать. И нас всех это подстегивало, мы старались тянуться за ним. Вадим Шипачев – это светлая голова и за счет рук может многое сделать. Идет сейчас на рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ. Таких игроков мало, и ему тяжело найти альтернативу в лиге. Но в любом случае это не нам решать.

«Саня Радулов настоящий лидер команды, самый работоспособный в играх и на тренировках. Своей бешеной самоотдачей он всем показывал пример того, как надо работать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Про Радулова говорят, что он часто бывает строг в своих высказываниях. Так ли это?

Да. Но это рабочие моменты. В раздевалке обычно все спокойно обсуждаем, никаких обид и конфликтов.

А кто еще в команде занимает лидирующие позиции?

Да все по-немногу. Может быть, в большей степени Дима Юдин и Артем Лукоянов.

В «Ак Барсе» в прошлом сезоне появились иностранцы. Среди них тот же Митчелл Миллер, ему 21 год. С кем он больше общается?

Митчелу Миллеру и Райли Барберу вдвоем, конечно, комфортнее общаться, так как они оба англоязычные. Но в команде достаточно и русскоговорящих ребят, кто к тому же свободно владеет английским. Я, например, вообще ноль (смеется).

С кем из партнеров в прошедшем сезоне было комфортнее всего играть?

В «Ак Барсе» партнеры по звену постоянно менялись, так что сложно ответить. В «Нефтянике» на протяжении всего плей-офф играли я, Дима Кателевский и Максим Быков. Хорошая «химия» сложилась, нас даже поэтому и не меняли.

«В «Ак Барсе» партнеры по звену постоянно менялись, так что сложно ответить с кем было комфортнее играть» Фото: ak-bars.ru

«Во время игры фамилии не читаешь, кто летит на тебя со стороны. Это не имеет значения»

Кто занимался твоим спортивным воспитанием?

В хоккей привел отец. Насколько я помню, в два года меня поставили на коньки, а в три я уже катался. Меня сразу определили в нападении. Так на этой позиции и остался. Мой младший брат Степан третий сезон подряд выступает за «Нефтяник». На протяжении всего чемпионата стабильно играл, лишь одну игру пропустил. В этом году мы вместе Кубок Петрова взяли. А недавно он новое соглашение подписал с системой «Ак Барса».

Удалось ли в прошлом сезоне выступить с братом друг против друга?

Мы сыграли один раз на предсезонке в прошлом году в Альметьевске. Во время игры фамилии не читаешь и не замечаешь, кто летит на тебя со стороны. Это не имеет значения.

Уральская хоккейная школа на хорошем уровне. Почему решил переехать в Татарстан?

Все произошло как-то поэтапно. В системе «Трактора» я играл с юных лет. Затем перешел за игровой практикой в челябинский «Сигнал». Я играл там по трем разным возрастам, за 2000-й, 2001-й и за свой – 2002-й. Оттуда меня выкупил магнитогорский «Металлург». После чего еще на год я уехал в подмосковный «Витязь». А в конечном итоге оказался в Казани. На профессиональном уровне дебютировал в МХЛ в казанском «Ирбисе». Так что считаюсь выпускником академии «Ак Барса».

Богатый список. А воспитанником какой школы все-таки себя считаешь?

Я тоже об этом думал и склоняюсь к челябинскому «Сигналу». Там я получил много опыта и обрел уверенность. Я и Кубок Петрова туда повезу. И у меня будет возможность продемонстрировать его юным ребятам в спортшколе.

Многие юниорами уезжают в Канаду. Не было ли у тебя такого желания?

Да мысли, может, и были, но до дела не дошло. За океан если и уезжать, то только через драфт. Там сложная система.

Кто был твоим кумиром в детстве?

Мне всегда нравились Евгений Малкин и Артемий Панарин. Если говорить о настоящем времени, то в команде для меня пример Саша Радулов и Дима Яшкин. Кроме того, они много и часто подсказывают. У них можно многому поучиться.

«На профессиональном уровне дебютировал в МХЛ в казанском «Ирбисе». Так что считаюсь выпускником академии «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«У чехов не было бы шансов при участии России и полноценных энхаэловцев из Канады и США»

За НХЛ следишь?

Слежу в основном за выступлениями российских игроков. А так слежу за результатами и хайлайты по возможности различные смотрю.

А что скажешь про прошедший чемпионат мира? Удивила ли победа чехов?

Если честно, больше нет, чем да. Правда, ЧМ ни одну игру не смотрел. Думаю, у чехов было бы мало шансов, если бы в составе команд Канады и США приехали полноценные энхаэловцы и при этом бы участвовала сборная России.

Слышал, что они кубок сломали?

Да слышал. Мы тоже ломали (смеется).

Ничего себе. Как это произошло?

Да там просто деревянная часть снизу отлетела, но ее быстро сделали.

Каким-то видами спорта еще увлекаешься?

За другим видами не особо слежу. Могу разве что футбольную Лигу чемпионов посмотреть. За результатами УНИКСа слежу. Хотя в баскетболе не разбираюсь, но в прошлом году даже на матчи финала ходил.

А в детстве чем-то еще, помимо хоккея, увлекался?

В детстве много во что играли. Считаю, хоккеистам разнообразие только идет на пользу.

«Самое главное, поддерживать себя в оптимальной физической форме. По факту предсезонные сборы всегда самые тяжелые, это ни для кого не секрет» Фото: ak-bars.ru

«Предсезонные сборы всегда самые тяжелые»

Чем занимаешься в отпуске?

После окончания сезона с братом слетали в Турцию на 10 дней. Затем вернулись в Казань на недельку. После этого поехали домой в Челябинск к родителям. Сейчас большую часть времени провожу со своей семьей. Стараюсь не сидеть на месте и активно проводить время. Понемногу увлекаюсь футболом, теннисом, сквошем.

Как часто удается ездить домой?

Дома бываю, как правило, раз в году – летом. В течение сезона удается недолго повидаться с родителями, когда приезжаем сюда на игры. У нас по приезде бывает немного времени до либо после матча.

Когда планируешь приступить к тренировкам?

Да я уже приступил вместе с братом. Один день у нас аэробная нагрузка, пробежка, на второй – тренажерный зал. Занятия на льду планирую возобновить только в начале июля.

Это будет уже в Казани?

Да, с 15 июля начинаются тренировочные сборы для тех, у кого двусторонние контракты. Как я понял, мы изначально собираемся в Альметьевске с «Нефтяником». Позднее мы присоединимся к основной команде. Это те ребята, у кого действуют односторонние соглашения. Они собираются на сборы 1 августа.

Тяжело снова входить в тренировочный режим?

Самое главное, поддерживать себя в оптимальной физической форме. По факту предсезонные сборы всегда самые тяжелые, это ни для кого не секрет.