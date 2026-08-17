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На главную ТИ-Спорт 17 августа 2026 18:42

Семен Кошелев подпишет однолетний контракт с «Сибирью»

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Семен Кошелев подпишет однолетний контракт с «Сибирью»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий Семен Кошелев возвращается в новосибирскую «Сибирь». 30-летний форвард в ближайшее время подпишет однолетнее соглашение с клубом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Кошелев находился на просмотре в «Шанхайских Драконах», однако в итоге принял предложение от команды, в которой завершал прошлый сезон. В минувшем регулярном чемпионате он начинал в «Адмирале» (19 матчей, 10 очков), а в ноябре был обменян в «Сибирь», где в 45 играх набрал 23 очка (11+12).

В плей-офф провёл пять матчей, отметившись двумя очками. При этом 31 мая «Сибирь» объявила, что не будет продлевать контракт с игроком, однако теперь стороны договорились о новом соглашении.

#хк сибирь
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