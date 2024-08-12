Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семен Кошелев: «Методика Гатиятулина в «Ак Барсе» напоминает работу Боба Хартли в Омске»
«Ак Барс» провел первый товарищеский матч против «Нефтяника» в преддверии нового сезона КХЛ. В Альметьевске корреспондент «ТИ-Спорт» поговорил с одним из лучших игроков казанцев в минувшей «регулярке» КХЛ — Семеном Кошелевым. В интервью форвард рассказал, чего ждать от хоккея Анвара Гатиятулина и был ли он рад чемпионству «Металлурга».
«Я вот на днях глянул наш календарь на этот сезон и был рад»
Семен, в этом году вы чуть попозже вышли из отпуска. Труднее ли вкатываться в сезон, когда дают больше времени на отдых?
Мне было немного непривычно готовиться в таком формате. Все-таки, когда ты выходишь из отпуска в июле, по-другому строишь план подготовки. К началу августа, как правило, ты уже подготовлен к интенсивным занятиям. Сейчас же мы пока только вкатываемся по-настоящему в тренировочный ритм. В этом году я до начала командных сборов работал постоянно в зале в течение 1,5 месяца, дней за 20 до сборов уже катался на льду, набирая форму.
Получается, вы готовились к предсезонке в основном индивидуально?
Большую часть времени – да, готовил себя сам. Но и с остальными ребятами на льду тоже занимался.
На ваш взгляд то, что сезон КХЛ увеличил свои временные рамки, это хорошо для лиги, болельщиков, хоккеистов?
Я считаю, что это правильное решение. В прошлом году график матчей был очень плотный. Многие не успевали полностью восстановиться после игр. Отсюда иногда падало качество хоккея. Лишние повреждения ребята получали. Я вот на днях глянул наш календарь на этот сезон и был рад. Есть промежутки между матчами, за которые ты можешь полноценно отдохнуть, восстановиться.
«Ак Барс» не был единственным вариантом» – о продлении контракта
Семен, вторая половина регулярки в прошлом сезоне в «Ак Барсе» сложилась для вас удачно. В этом году вы подписали новый контракт с клубом. Легко далось это решение?
Решение далось достаточно легко. На меня оперативно вышел клуб по окончании сезона, предложил новый контракт. Мы с агентом обсуждали исключительно какие-то тонкости, детали соглашения. К договоренности с «Ак Барсом» пришли очень быстро.
А были ли у вас варианты продолжить карьеру не в «Ак Барсе»?
Да, были предложения еще от нескольких клубов. «Ак Барс» не был единственным вариантом.
«На Андрея Разина вообще нет никаких обид»
С какими эмоциями вы восприняли победу «Металлурга» в Кубке Гагарина?
С положительными. Очень рад был за ребят. Пробыв там полгода в прошлом сезоне, могу сказать, что победа «Металлурга» оказалась заслуженной. Сплоченный коллектив, все ребята дружные были, бились друг за друга. Их объединяла вера: в себя, в партнеров, в то, что они могут реально всех победить. Никто из игроков не боялся ошибиться. Все знали, что в случае чего, каждый друг друга подстрахует, подчистит. Главный тренер доверял много времени на льду молодым парням, а они не боялись играть в хоккей и делали это с большой самоотдачей.
В прошлом сезоне «Магнитка» взрастила сразу несколько молодых талантов: это и Никита Гребенкин, который уже уехал в «Торонто», и Данила Юров, рассчитывающий отправиться в «Миннесоту» в ближайшие годы. Как думаете, получится у них в НХЛ?
Я думаю, у них все получится, если они будут верить в себя, ставить высокие задачи перед собой. Талант, трудолюбие, настырность у них есть.
На Андрея Разина у вас осталась какая-то обида, досада с прошлого года?
Вы знаете, вообще никаких обид. Я понимаю, что это часть нашей работы. Иногда приходится покинуть клуб в силу определенных обстоятельств. Но такова жизнь. У нас же с ним даже ведь конфликтов никаких не было по ходу сезона. Да, можно было бы сейчас поговорить на тему того, что «Металлург» взял Кубок Гагарина, а любому хоккеисту хочется побеждать всегда. Но сейчас уже смысла в этом нет. Я рад, что присоединился к «Ак Барсу» в прошлом сезоне, этот переход мне точно пошел на пользу.
«Могу сказать, что «Ак Барс» точно не стал слабее»
По сравнению с прошлым сезоном, состав «Ак Барса» стал сильнее или слабее? Все-таки ушли такие мастера как Радулов, Шипачев.
Я думаю, сейчас все-таки пока рано говорить об этом. Сезон покажет. Тем более, что он будет по времени длиннее. Могу сказать, что точно не слабее стал состав команды.
А как вам новички – Ник Петан, Александр Барабанов?
Большие мастера, с прекрасным катанием, руки у обоих быстрые, классно видят площадку. Такие партнеры серьезно усиливают команду и позволяют клубу решать самые высокие задачи. И для детишек с академий «Ак Барса», мне кажется, такие приобретения только в плюс пойдут. Будут наблюдать за тем, как хоккеисты такого высокого уровня играют, и учиться у них.
Как вам работается под руководством нового главного тренера Анвара Гатиятулина?
Мне все нравится. Могу сказать, что Анвар Рафаилович уделяет большое внимание мелочам. Очень много разбираем тактических моментов, нюансов в игре. Тренировки достаточно интенсивные, скоростные. Мне его методика напоминает работу Боба Хартли в «Авангарде». Когда он приехал в Россию, мы так же очень ответственно подходили к разбору деталей.
«Химия с Егором Коршковым у нас есть с давних времен»
Мы знаем, что Анвар Рафаилович много стажировался как тренер в клубах НХЛ. И в этом году он был, например, в «Ванкувере». Какие-то заокеанские методики он внедрил в нынешний тренировочный процесс «Ак Барса»?
Да, видно, что Анвар Рафаилович много привез практики в «Ак Барс» из НХЛ. Это прослеживается в тренировочном процессе: и в упражнениях, и при видеоразборах. У нас ребята, которые играли в НХЛ, это подтвердили. Много взято оттуда.
От «Ак Барса» Гатиятулина в этом году ждут быстрого хоккея. Действительно сильно изменится игра команды, по сравнению с прошлым сезоном?
Мы будем играть в активный хоккей, действовать первым номером. Везде в давление, в прессинг. Поэтому да, наверное, он изменится совсем в другую сторону.
В прошлом сезоне у вас с Кириллом Семеновым и Станиславом Галиевым была прекрасная тройка. Сейчас она претерпела изменения – вместо Галиева пришел Егор Коршков. Как вам работается в новом сочетании?
Да на самом деле, мы с Егором ведь знакомы давно. Мы пересекались с ним на юношеском уровне в Казахстане. Он ведь тоже большую часть детства там провел, как и я. Мы с ним даже в сборной Казахстана вместе играли на каком-то неофициальном турнире в Канаде. У нас команду собрали, скрестив сборные Усть-Каменогорска и Караганды. В Усть-Каменогорске, кстати, он год играл, там тоже с ним пересекались. И в одном звене, к слову, играли. Так что химия у нас с ним есть еще с тех времен.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт