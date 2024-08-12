Семен Кошелев: «Методика Гатиятулина в «Ак Барсе» напоминает работу Боба Хартли в Омске»

Семен Кошелев: «Я рад, что присоединился к «Ак Барсу». Этот переход мне точно пошел на пользу»

Фото: © ak-bars.ru

«Я вот на днях глянул наш календарь на этот сезон и был рад»

Семен, в этом году вы чуть попозже вышли из отпуска. Труднее ли вкатываться в сезон, когда дают больше времени на отдых?

Мне было немного непривычно готовиться в таком формате. Все-таки, когда ты выходишь из отпуска в июле, по-другому строишь план подготовки. К началу августа, как правило, ты уже подготовлен к интенсивным занятиям. Сейчас же мы пока только вкатываемся по-настоящему в тренировочный ритм. В этом году я до начала командных сборов работал постоянно в зале в течение 1,5 месяца, дней за 20 до сборов уже катался на льду, набирая форму.

Получается, вы готовились к предсезонке в основном индивидуально?

Большую часть времени – да, готовил себя сам. Но и с остальными ребятами на льду тоже занимался.

На ваш взгляд то, что сезон КХЛ увеличил свои временные рамки, это хорошо для лиги, болельщиков, хоккеистов?

Я считаю, что это правильное решение. В прошлом году график матчей был очень плотный. Многие не успевали полностью восстановиться после игр. Отсюда иногда падало качество хоккея. Лишние повреждения ребята получали. Я вот на днях глянул наш календарь на этот сезон и был рад. Есть промежутки между матчами, за которые ты можешь полноценно отдохнуть, восстановиться.

«К договоренности с «Ак Барсом» пришли очень быстро» Фото: © ak-bars.ru

«Ак Барс» не был единственным вариантом» – о продлении контракта

Семен, вторая половина регулярки в прошлом сезоне в «Ак Барсе» сложилась для вас удачно. В этом году вы подписали новый контракт с клубом. Легко далось это решение?

Решение далось достаточно легко. На меня оперативно вышел клуб по окончании сезона, предложил новый контракт. Мы с агентом обсуждали исключительно какие-то тонкости, детали соглашения. К договоренности с «Ак Барсом» пришли очень быстро.

А были ли у вас варианты продолжить карьеру не в «Ак Барсе»?

Да, были предложения еще от нескольких клубов. «Ак Барс» не был единственным вариантом.

«Пробыв там полгода в прошлом сезоне, могу сказать, что победа «Металлурга» в Кубке Гагарина оказалась заслуженной» Фото: © metallurg.ru

«На Андрея Разина вообще нет никаких обид»

С какими эмоциями вы восприняли победу «Металлурга» в Кубке Гагарина?

С положительными. Очень рад был за ребят. Пробыв там полгода в прошлом сезоне, могу сказать, что победа «Металлурга» оказалась заслуженной. Сплоченный коллектив, все ребята дружные были, бились друг за друга. Их объединяла вера: в себя, в партнеров, в то, что они могут реально всех победить. Никто из игроков не боялся ошибиться. Все знали, что в случае чего, каждый друг друга подстрахует, подчистит. Главный тренер доверял много времени на льду молодым парням, а они не боялись играть в хоккей и делали это с большой самоотдачей.

В прошлом сезоне «Магнитка» взрастила сразу несколько молодых талантов: это и Никита Гребенкин, который уже уехал в «Торонто», и Данила Юров, рассчитывающий отправиться в «Миннесоту» в ближайшие годы. Как думаете, получится у них в НХЛ?

Я думаю, у них все получится, если они будут верить в себя, ставить высокие задачи перед собой. Талант, трудолюбие, настырность у них есть.

На Андрея Разина у вас осталась какая-то обида, досада с прошлого года?

Вы знаете, вообще никаких обид. Я понимаю, что это часть нашей работы. Иногда приходится покинуть клуб в силу определенных обстоятельств. Но такова жизнь. У нас же с ним даже ведь конфликтов никаких не было по ходу сезона. Да, можно было бы сейчас поговорить на тему того, что «Металлург» взял Кубок Гагарина, а любому хоккеисту хочется побеждать всегда. Но сейчас уже смысла в этом нет. Я рад, что присоединился к «Ак Барсу» в прошлом сезоне, этот переход мне точно пошел на пользу.

«Анвар Рафаилович много привез практики в «Ак Барс» из НХЛ. Это прослеживается в тренировочном процессе» Фото: © ak-bars.ru

«Могу сказать, что «Ак Барс» точно не стал слабее»

По сравнению с прошлым сезоном, состав «Ак Барса» стал сильнее или слабее? Все-таки ушли такие мастера как Радулов, Шипачев.

Я думаю, сейчас все-таки пока рано говорить об этом. Сезон покажет. Тем более, что он будет по времени длиннее. Могу сказать, что точно не слабее стал состав команды.

А как вам новички – Ник Петан, Александр Барабанов?

Большие мастера, с прекрасным катанием, руки у обоих быстрые, классно видят площадку. Такие партнеры серьезно усиливают команду и позволяют клубу решать самые высокие задачи. И для детишек с академий «Ак Барса», мне кажется, такие приобретения только в плюс пойдут. Будут наблюдать за тем, как хоккеисты такого высокого уровня играют, и учиться у них.

Как вам работается под руководством нового главного тренера Анвара Гатиятулина?

Мне все нравится. Могу сказать, что Анвар Рафаилович уделяет большое внимание мелочам. Очень много разбираем тактических моментов, нюансов в игре. Тренировки достаточно интенсивные, скоростные. Мне его методика напоминает работу Боба Хартли в «Авангарде». Когда он приехал в Россию, мы так же очень ответственно подходили к разбору деталей.

«Мы с Егором Коршковым знакомы давно. И в одном звене, к слову, играли» Фото: © ak-bars.ru

«Химия с Егором Коршковым у нас есть с давних времен»

Мы знаем, что Анвар Рафаилович много стажировался как тренер в клубах НХЛ. И в этом году он был, например, в «Ванкувере». Какие-то заокеанские методики он внедрил в нынешний тренировочный процесс «Ак Барса»?

Да, видно, что Анвар Рафаилович много привез практики в «Ак Барс» из НХЛ. Это прослеживается в тренировочном процессе: и в упражнениях, и при видеоразборах. У нас ребята, которые играли в НХЛ, это подтвердили. Много взято оттуда.

От «Ак Барса» Гатиятулина в этом году ждут быстрого хоккея. Действительно сильно изменится игра команды, по сравнению с прошлым сезоном?

Мы будем играть в активный хоккей, действовать первым номером. Везде в давление, в прессинг. Поэтому да, наверное, он изменится совсем в другую сторону.

В прошлом сезоне у вас с Кириллом Семеновым и Станиславом Галиевым была прекрасная тройка. Сейчас она претерпела изменения – вместо Галиева пришел Егор Коршков. Как вам работается в новом сочетании?

Да на самом деле, мы с Егором ведь знакомы давно. Мы пересекались с ним на юношеском уровне в Казахстане. Он ведь тоже большую часть детства там провел, как и я. Мы с ним даже в сборной Казахстана вместе играли на каком-то неофициальном турнире в Канаде. У нас команду собрали, скрестив сборные Усть-Каменогорска и Караганды. В Усть-Каменогорске, кстати, он год играл, там тоже с ним пересекались. И в одном звене, к слову, играли. Так что химия у нас с ним есть еще с тех времен.