Семейным парам предложили компенсировать 30% затрат на аренду жилья

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Семейным парам, которые проживают в браке более трех лет, предлагают компенсацию на аренду жилья. Размер субсидии при этом может составить до 30%. С такой инициативой в аппарат Правительства обратились крупные риелторские фирмы, сообщают «Известия».

Представители компаний отмечают, что инициатива поможет молодым людям быстрее съезжать от родителей и простимулирует рождаемость, арендовать жилье ближе к работе и быстрее копить на ипотеку. В свою очередь, это поддержит спрос на строительство жилья и положительно скажется на рынке новостроек.

Специалисты объясняют, что налоговый вычет должен предоставляться семьям любых возрастов. Его можно получить за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения налоговых ставок для семей в период аренды жилья.