news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 8 августа 2023 08:23

Семейным парам предложили компенсировать 30% затрат на аренду жилья

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Семейным парам предложили компенсировать 30% затрат на аренду жилья
Фото: © «Татар-информ»

Семейным парам, которые проживают в браке более трех лет, предлагают компенсацию на аренду жилья. Размер субсидии при этом может составить до 30%. С такой инициативой в аппарат Правительства обратились крупные риелторские фирмы, сообщают «Известия».

Представители компаний отмечают, что инициатива поможет молодым людям быстрее съезжать от родителей и простимулирует рождаемость, арендовать жилье ближе к работе и быстрее копить на ипотеку. В свою очередь, это поддержит спрос на строительство жилья и положительно скажется на рынке новостроек.

Специалисты объясняют, что налоговый вычет должен предоставляться семьям любых возрастов. Его можно получить за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения налоговых ставок для семей в период аренды жилья.

#молодые семьи #Строительство #аренда жилья #субсидии
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное