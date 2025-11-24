news_header_top
Общество 24 ноября 2025 18:25

Семейный вечер «Сказки от мам» пройдет в Казани ко Дню матери

В «Доме татарской книги» 29 ноября состоится семейный вечер «Сказки от мам», приуроченный к празднованию Дня матери. В рамках мероприятия будет представлена новая книга детских терапевтических сказок Зили Яз под названием «Добрые сказки».

Программа вечера включает чтение сказок автором и приглашенными мамами, творческие мастер-классы и аквагрим для детей, а также музыкальные выступления популярных групп «Салаватик» и «Алма».

Вход на мероприятие бесплатный.

Мероприятие направлено на популяризацию семейного чтения, развитие детского творчества и укрепление теплого взаимодействия родителей и детей, что соответствует целям национального проекта «Семья».

#презентация книги #день матери
