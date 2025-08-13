Семейный творческий марафон: в России стартовал конкурс «ЯрПАПА шагает по стране»

АНО «Содружество семей», занимающаяся сохранением и популяризацией семейных ценностей, проводит V конкурс семейных видеороликов «ЯрПАПА шагает по стране-2025». Его цель – укрепление института семьи, формирование ответственного отцовства и развитие социальной ответственности.

Конкурс уже стал традицией для Ярославской области, но привлекает участников и из других регионов, включая ЛНР, Краснодарский край, Ульяновскую, Липецкую и Белгородскую области. Форматы работ разнообразны: одни дети читают стихи о папах, другие создают рисунки, изображая их своими глазами.

Видеоролики становятся плодом совместного творчества всей семьи: отцы и дети выступают актерами и авторами идей, а мамы берут на себя операторскую работу и монтаж.

Проект сплачивает семьи, вовлекая их в творческий процесс и развивая потенциал каждого участника. В 2025 году «ЯрПАПА шагает по стране» стал победителем Всероссийского конкурса «Вокруг семьи» в номинации «Социальные проекты».

Всероссийский конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – прием заявок и конкурсных видеоработ – продлится с 7 июля по 29 сентября. Второй этап, включающий экспертизу материалов и определение победителей, состоится с 30 сентября по 10 октября. Торжественная церемония награждения запланирована на 19 октября.

Для участия необходимо до 29 сентября:

заполнить заявку в Яндекс-форме по ссылке;

опубликовать конкурсный видеоролик на личной странице в социальных сетях, указанной в заявке, с хэштегом #ЯрПАПА2025

отметить в публикации организаторов – АНО «Содружество семей» и Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Ярославской области.

Каждый участник может подать только одну творческую работу. Заявки, не соответствующие условиям и требованиям, могут быть отклонены.

Отобранные для участия работы будут размещены на официальной странице конкурса.

Конкурс проводится полностью на некоммерческой основе и реализуется благодаря партнерским программам.

Укрепление института семьи соответствует целям национального проекта «Семья».