Семейный психолог рассказала, что делать с ненужными подарками на Новый год

Получили в подарок пятую кофейную кружку или неудачный аксессуар? Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» дала советы, как достойно принять такой подарок и что с ним делать потом.

Как реагировать сразу:

сфокусируйтесь на дарителе, а не на предмете, оцените внимание;

поблагодарите за заботу: «Спасибо, это так внимательно с твоей стороны!»;

задайте вопрос о подарке, например: «Где ты нашла?», чтобы перевести разговор на его историю;

избегайте фраз вроде «Зачем ты тратился!» — они могут обидеть.

После подарок можно передать другому — главное, сменить круг получателя и тщательно удалить все следы предыдущего дарения. Кроме того, вещь можно обменять или вернуть, если есть чек, либо отдать на благотворительность, если вещь новая.

Главный принцип, по мнению психолога: искренне поблагодарить в момент вручения, а затем спокойно и этично распорядиться вещью, освобождая и пространство, и совесть.