Семейный лыжный забег в лесопарке Лебяжье перенесли на 8 января из-за морозов

На 8 января перенесли соревнования организаторы семейного лыжного турнира в лесопарке Лебяжье из-за наступивших морозов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Ранее забег планировался на 5 января.

«Мы беспокоимся о здоровье участников и зрителей, которые придут смотреть забег и болеть за спортсменов. Поэтому было принято решение перенести соревнования на другой день», — объяснили ситуацию в Дирекции парков и скверов Казани.

Участники пробегут дистанцию в 1 км, их ждут призы, медали, а также музыка и сладкие угощения. Для детей на площадке организуют специальную зону. Все желающие смогут принять участие в турнире — возрастных ограничений для участия в забеге нет, предварительная регистрация также не требуется, пояснили в дирекции.

Начало лыжного турнира — в 11:00. Сбор участников — у здания спортивной базы «Динамо».