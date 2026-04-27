Общество 27 апреля 2026 12:10

Семейный фестиваль «Елмай» пройдет в Казани с 1 по 3 мая

В Казани с 1 по 3 мая в одноименном детском парке на набережной реки Казанки пройдет семейный фестиваль «Елмай». Об этом на деловом понедельнике рассказала директор дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Фестиваль будет работать три дня и объединит семь тематических зон: концертную площадку, спортивную зону, мастер-классы, «Ярмарку добра», лекторий, зону отдыха и детства.

Главным событием станет концертная программа на сцене парка. В ней примут участие детские и городские творческие коллективы, в том числе школа рока The Road, воспитанники академии Игоря Крутого, женский джазовый оркестр «Фантазия» и Казанская филармония. 1 и 2 мая также покажут спектакли театральной студии «Апуш» и оперные постановки. Вечером пройдут семейные кинопоказы под открытым небом.

На набережной развернется спортивная программа: йога, зумба, семейные старты и турнир по мини-футболу. Также в парке будут работать мастер-классы и лекторий, где гости смогут попробовать себя в разных видах творчества, поучаствовать в играх и интерактивах.

2 мая состоится парад колясок, где участники посоревнуются в их креативном оформлении. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет благотворительная ярмарка. Собранные средства направят на проект «Добрая Казань».

В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

